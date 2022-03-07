В «Нижнем Новгороде» поддержали расширение РПЛ до 18 команд

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ.

— Каково ваше отношение к возможному расширению РПЛ до 18 команд?

— В целом я поддерживаю расширение РПЛ, я за эту идею. Считаю, раз у нас в ближайшее время не будет игр сборной, российские клубы также не будут принимать участие в еврокубках, то, конечно, всем интересно будет увидеть как можно больше хороших, интенсивных матчей. Думаю, это пойдет на пользу нашему футболу.

— Рано или поздно матчи сборной и еврокубки вернутся в Россию. Что тогда делать с расширенной лигой?

— Оставлять 18 команд, — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее стало известно, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет элитный дивизион по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух выходцев из ФНЛ.