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Сегодня, 14:30

В «Нижнем Новгороде» поддержали расширение РПЛ до 18 команд

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ.

— Каково ваше отношение к возможному расширению РПЛ до 18 команд?
— В целом я поддерживаю расширение РПЛ, я за эту идею. Считаю, раз у нас в ближайшее время не будет игр сборной, российские клубы также не будут принимать участие в еврокубках, то, конечно, всем интересно будет увидеть как можно больше хороших, интенсивных матчей. Думаю, это пойдет на пользу нашему футболу.

— Рано или поздно матчи сборной и еврокубки вернутся в Россию. Что тогда делать с расширенной лигой?
— Оставлять 18 команд, — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее стало известно, что клубы РПЛ могут утвердить положение, согласно которому никто не покинет элитный дивизион по итогам текущего сезона, а в следующем сезоне лига расширится до 18 команд за счет двух выходцев из ФНЛ.

ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
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Гамид Агаларов

Уфа

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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Сочи

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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