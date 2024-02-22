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22 февраля, 17:53

«Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Краснодар» обыграл «Торпедо» в заключительном матче на зимнем тренировочном сборе — 2:1.

Игра проходила в закрытом режиме в Абу-Даби (ОАЭ).

Победу команде Владимира Ивича принесли голы Мозеса Кобнана Дэвида и Джона Кордобы. За черно-белых отличился Александр Иваньков.

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Торпедо» (Москва) — 2:1 (0:0)

Голы: Мозес Кобнан, 56 (1:0). Иваньков, 76 (1:1). Кордоба, 90 (2:1)

«Краснодар» (стартовый состав): Сафонов, Оласа, Алонсо, Волков, Тормена, Сперцян, Ленини, Кастаньо, Олусегун, Боржес, Мозес Кобнан.

«Торпедо» (стартовый состав): Ботнарь, Бородин, Иваньков, Шевченко, Роганович, Горбунов, Москвичев, Орехов, Тугарев, Полоз, Рейна.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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