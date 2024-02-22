Депутат Журова: «Промес мог бы оправдаться, хоть что-то сказал бы»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Я все жду, когда сам Промес что-то скажет. Оправдался бы, сказал бы, что не делал этого. Или что делал. Хоть что-то сказал бы. Не хотелось бы осуждать человека, по делу которого многое непонятно», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. 16 февраля появилась информация, что футболиста «Спартака» объявили в международный розыск.

В нынешнем сезоне нидерландский форвард сыграл 21 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

После 18 туров «Спартак» занимает 5-е место, набрав 30 очков.