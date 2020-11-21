«Краснодар» одолел «Тамбов» и прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ

«Краснодар» на своем поле победил «Тамбов» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Краснодарцы взяли верх со счетом 1:0.

Единственный мяч в середине первого тайма забил полузащитник Реми Кабелла. Отметим, что «Тамбов», казалось, отыгрался в следующей же атаке, но после долгой паузы ВАР определил, что у игрока тамбовчан был офсайд.

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин получил красную карточку на 60-й минуте встречи. Он был удален за второе предупреждение.

Однако уже через 4 минут составы уровняли. Защитник «Тамбова» Вараздат Ароян также получил второе предупреждение в матче.

«Краснодар» прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице. А вот «Тамбов» проиграл третью встречу подряд и с 12 очками остался на 13-й строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

15-й тур

«Краснодар» — «Тамбов» — 1:0 (1:0)

Гол: Кабелла, 17.

«Краснодар»: Городов, Смольников (Рамирес, 67), Мартынович, Чернов, Сорокин, Ионов, Газинский (Вилена, 76), Кабелла, Классон (Камболов, 68), Уткин (Олссон, 68), Сулейманов (Ари, 75).

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин (Килин, 78), Шахов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Грицаенко, Карасев, Костюков, Чуперка (Кабахидзе, 87), Карапетян.

Предупреждения: Сорокин, 32. Ионов, 33. Каплиенко, 35. Ароян, 49. Мартынович, 52. Костюков, 56. Камболов, 70. Рыбин, 71. Грицаенко, 79. Рамирес, 90.

Удаления: Сорокин, 60. Ароян, 64.

Судьи: Лапочкин. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Воронцов (Ярославль).

21 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар».