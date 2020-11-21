«Краснодар» одолел «Тамбов» и прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ
«Краснодар» на своем поле победил «Тамбов» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ. Краснодарцы взяли верх со счетом 1:0.
Единственный мяч в середине первого тайма забил полузащитник Реми Кабелла. Отметим, что «Тамбов», казалось, отыгрался в следующей же атаке, но после долгой паузы ВАР определил, что у игрока тамбовчан был офсайд.
Защитник «Краснодара» Егор Сорокин получил красную карточку на 60-й минуте встречи. Он был удален за второе предупреждение.
Однако уже через 4 минут составы уровняли. Защитник «Тамбова» Вараздат Ароян также получил второе предупреждение в матче.
«Краснодар» прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице. А вот «Тамбов» проиграл третью встречу подряд и с 12 очками остался на 13-й строчке.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
15-й тур
«Краснодар» — «Тамбов» — 1:0 (1:0)
Гол: Кабелла, 17.
«Краснодар»: Городов, Смольников (Рамирес, 67), Мартынович, Чернов, Сорокин, Ионов, Газинский (Вилена, 76), Кабелла, Классон (Камболов, 68), Уткин (Олссон, 68), Сулейманов (Ари, 75).
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин (Килин, 78), Шахов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Грицаенко, Карасев, Костюков, Чуперка (Кабахидзе, 87), Карапетян.
Предупреждения: Сорокин, 32. Ионов, 33. Каплиенко, 35. Ароян, 49. Мартынович, 52. Костюков, 56. Камболов, 70. Рыбин, 71. Грицаенко, 79. Рамирес, 90.
Удаления: Сорокин, 60. Ароян, 64.
Судьи: Лапочкин. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Воронцов (Ярославль).
21 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю