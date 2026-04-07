«Краснодар» стал единственным клубом, который обратился в ЭСК по итогам 23-го тура РПЛ
«Краснодар» стал единственным клубом РПЛ, обратившимся в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам 23-го тура, сообщает РИА «Новости».
В 23-м туре команда Мурада Мусаева на выезде обыграла «Ахмат» (1:0). Единственный гол забил Джон Кордоба.
«Краснодар» попросил рассмотреть три решения главного арбитра матча Антона Фролова: неназначение пенальти на 15-й и 25-й минутах, а также вынесение второго предупреждения полузащитнику «быков» Александру Черникову в концовке встречи.
После 23 туров «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 1 очко.
Источник: РИА «Новости»
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|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
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|0-0
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16
|Факел
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|0-0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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