«Краснодар» стал единственным клубом, который обратился в ЭСК по итогам 23-го тура РПЛ

«Краснодар» стал единственным клубом РПЛ, обратившимся в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам 23-го тура, сообщает РИА «Новости».

В 23-м туре команда Мурада Мусаева на выезде обыграла «Ахмат» (1:0). Единственный гол забил Джон Кордоба.

«Краснодар» попросил рассмотреть три решения главного арбитра матча Антона Фролова: неназначение пенальти на 15-й и 25-й минутах, а также вынесение второго предупреждения полузащитнику «быков» Александру Черникову в концовке встречи.

После 23 туров «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 1 очко.

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