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Судейство

7 апреля, 11:05

«Краснодар» стал единственным клубом, который обратился в ЭСК по итогам 23-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Краснодар» стал единственным клубом РПЛ, обратившимся в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам 23-го тура, сообщает РИА «Новости».

В 23-м туре команда Мурада Мусаева на выезде обыграла «Ахмат» (1:0). Единственный гол забил Джон Кордоба.

«Краснодар» попросил рассмотреть три решения главного арбитра матча Антона Фролова: неназначение пенальти на 15-й и 25-й минутах, а также вынесение второго предупреждения полузащитнику «быков» Александру Черникову в концовке встречи.

После 23 туров «Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 1 очко.

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Источник: РИА «Новости»
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
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25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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