Гаврилов раскрыл, о чем Карседо попросил ветеранов «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился с «СЭ» впечатлениями от встречи комитета ветеранов клуба с главным тренером красно-белых Хуаном Карседо.

«Карседо — нормальный мужик! У нас прошла ознакомительная встреча. Хуан изъявил желание, чтобы ветераны почаще встречались с командой. Он хочет привлечь ветеранов, чтобы мы больше общались с игроками, больше участвовали в жизни команды и делились опытом», — сказал Гаврилов «СЭ».

После 23 туров «Спартак» с 41 очком занимает шестое место в таблице РПЛ.

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