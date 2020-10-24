«Краснодар» — «Спартак»: составы команд. У хозяев в запасе — три полевых игрока
Стали известны составы «Краснодара» и «Спартака» на игру 12-го тура Тинькофф-РПЛ. Хозяева смогли внести в заявку только пятерых запасных игроков, из которых двое — вратари.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Чернов, Рамирес, Газинский, Спецян, Кайю, Вилена, Ионов, Сулейманов.
Запасные — Синицын, Городов, Мацукатов, Уткин, Сабуа.
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джикия, Жиго, Айртон, Крал, Мозес, Бакаев, Понсе, Ларссон.
Запасные — Ребров, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Кокорин.
Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Трансляция матча «Краснодар» — «Спартак»
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