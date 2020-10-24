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«Краснодар» — «Спартак»: составы команд. У хозяев в запасе — три полевых игрока

18:00
Вандерсон Масиэл и Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вандерсон Масиэл и Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны составы «Краснодара» и «Спартака» на игру 12-го тура Тинькофф-РПЛ. Хозяева смогли внести в заявку только пятерых запасных игроков, из которых двое — вратари.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Чернов, Рамирес, Газинский, Спецян, Кайю, Вилена, Ионов, Сулейманов.

Запасные — Синицын, Городов, Мацукатов, Уткин, Сабуа.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джикия, Жиго, Айртон, Крал, Мозес, Бакаев, Понсе, Ларссон.

Запасные — Ребров, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Кокорин.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Краснодар» — «Спартак»

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проголосовало: 14197
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Как закончится матч «Краснодар» — «Спартак»?
«Краснодар» выиграет с разностью 1-2 мяча
33.1%
Игра завершится крупной победой «Краснодара»
4.9%
«Спартак» выиграет с разностью 1-2 мяча
33.8%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
2.8%
Команды сыграют вничью
20.9%
Матч завершится громким судейским скандалом
4.5%
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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