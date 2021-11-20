Рианчо: «У «Спартака» больше возможностей, чем у «Краснодара», чтобы повернуть игру в свою пользу»
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Краснодара».
«Любому тренеру тяжело справляться с ситуацией, когда травмировано такое большое количество футболистов. Тем не менее, я думаю, что сейчас у «Спартака» больше возможностей, чем у «Краснодара», чтобы повернуть игру в свою пользу. Отставка Витории в случае поражения? Не думаю, что сейчас уместно говорить о смене тренера. В данный момент нужно быть вместе и поддерживать команду», — сказал Рианчо «СЭ».
Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 20 ноября на стадионе «Арена Краснодар» (Краснодар). Начало — в 19:00 по московскому времени.
«Краснодар» с 21 баллом занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 19 очками располагается на 9-й строчке.
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