Рианчо: «У «Спартака» больше возможностей, чем у «Краснодара», чтобы повернуть игру в свою пользу»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Краснодара».

«Любому тренеру тяжело справляться с ситуацией, когда травмировано такое большое количество футболистов. Тем не менее, я думаю, что сейчас у «Спартака» больше возможностей, чем у «Краснодара», чтобы повернуть игру в свою пользу. Отставка Витории в случае поражения? Не думаю, что сейчас уместно говорить о смене тренера. В данный момент нужно быть вместе и поддерживать команду», — сказал Рианчо «СЭ».

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 20 ноября на стадионе «Арена Краснодар» (Краснодар). Начало — в 19:00 по московскому времени.

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

«Краснодар» с 21 баллом занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 19 очками располагается на 9-й строчке.