«Я тебя не жду». Дзюба поблагодарил за поддержку и поделился новой песней
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram выложил видео, в котором поблагодарил всех за поздравления, а также порекомедовал новую песню под названием «Я тебя не жду».
«Ребятки, все привет, всем хорошего дня, солнечного и позитивного, — сказал Дзюба. — Спасибо всем за поздравления. Вот вам новая песенка. Многие спрашивали, ккуда пропал. «Я тебя не жду» называется. Качайте — душу рвет прям вообще. Особенно когда припев».
Напомним, «Зенит» во вчерашнем матче 15-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Нижний Новгород» со счетом 5:1. Дзюба оформил хет-трик.
Всего в этом сезоне он провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 10 голов и отдал 4 передачи.
Привет Карпину? pic.twitter.com/vZTAYaOS1S— Руслан Абушкин (@abushkin2) November 20, 2021
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