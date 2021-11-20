«Я тебя не жду». Дзюба поблагодарил за поддержку и поделился новой песней

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram выложил видео, в котором поблагодарил всех за поздравления, а также порекомедовал новую песню под названием «Я тебя не жду».

«Ребятки, все привет, всем хорошего дня, солнечного и позитивного, — сказал Дзюба. — Спасибо всем за поздравления. Вот вам новая песенка. Многие спрашивали, ккуда пропал. «Я тебя не жду» называется. Качайте — душу рвет прям вообще. Особенно когда припев».

Напомним, «Зенит» во вчерашнем матче 15-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Нижний Новгород» со счетом 5:1. Дзюба оформил хет-трик.

Всего в этом сезоне он провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 10 голов и отдал 4 передачи.