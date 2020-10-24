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«Краснодар» — «Спартак»: Понсе открыл счет в матче

19:15
Эсекиэль Понсе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекиэль Понсе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол на 13-й минуте матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

Защитник красно-белых Айртон сделал передачу в центр, где 23-летний Понсе продавил Евгения Чернова и отправил мяч в сетку ворот «быков».

Для аргентинца этот забитый мяч стал 6-м в текущем сезоне чемпионата России.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак»

Краснодар — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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