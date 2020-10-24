«Краснодар» — «Спартак»: Понсе открыл счет в матче
Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол на 13-й минуте матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
Защитник красно-белых Айртон сделал передачу в центр, где 23-летний Понсе продавил Евгения Чернова и отправил мяч в сетку ворот «быков».
Для аргентинца этот забитый мяч стал 6-м в текущем сезоне чемпионата России.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Спартак»
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