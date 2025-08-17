«Краснодар» — «Сочи»: Сперцян забил второй мяч

«Краснодар» удвоил преимущество в матче 5-го тура РПЛ против «Сочи» — 2:0.

Свой второй гол в матче забил Эдуард Сперцян со штрафного на 62-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.