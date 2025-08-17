Врач «Динамо» рассказал о восстановлении Тюкавина

Врач «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос о ходе восстановления нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Тюкавин занимается в общей группе уже не один микроцикл. Набирает форму, кондиции, которые важны, чтобы быть готовым к игре. Он тренируется без ограничений, поэтому осталось дело за малым — сыграть контрольную игру и выйти в стартовом составе», — сказал Родионов.

В прошедшем сезоне Тюкавин получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).