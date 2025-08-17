«Краснодар» — «Сочи»: гости сократили отставание в счете

«Сочи» сократил отставание в счете в матче против «Краснодара» в 5-м туре РПЛ — 1:2.

На 66-й минуте забил Антон Зиньковский. Полузащитник забил свой первый гол за сочинцев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.