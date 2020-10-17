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«Краснодар» — «Рубин»: все голы матча

18:30
Маркус Берг. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маркус Берг. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» принимает «Рубин».

В самой концовке первого тайма счет в матче открыл Реми Кабелла, который реализовал пенальти. Во второй половине преимущество краснодарцев увеличили Кристоффер Олссон. Третий мяч в ворота казанцев забил Маркус Берг.

Гол престижа у «Рубина» на счету Карла Старфельта.

45-я минута: гол Кабелла

52-я минута: гол Олссона

90-я минута: гол Берга

90-я минута: гол Старфельта

Краснодар — Рубин

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