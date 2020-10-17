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«Краснодар» — «Рубин»: трансляция матча — в 16.30

14:30
«Краснодар» — «Рубин». Фото Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин»
«Краснодар» — «Рубин». Фото Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин»
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В субботу, 17 октября, «Краснодар» в матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России примет «Рубин». Начало встречи — в 16.30.

Следить за матчем «Краснодар» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Рубин»

Краснодар — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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