«Краснодар» — «Рубин»: Сафонов — впервые капитан, Ионов, Чернов и Марков — в старте
В матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» примет «Рубин». Стали известны стартовые составы команд.
В составе «Краснодара» дебютируют сразу три новичка — Евгений Чернов, Алексей Ионов и Евгений Марков. С капитанской повязкой команду на поле впервые выведет голкипер Матвей Сафонов.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Чернов, Сорокин, Петров, Олссон, Кайю, Вилена, Кабелла, Ионов, Марков.
Запасные: Синицын, Городов, Газинский, Рамирес, Уткин, Классон, Сулейманов, Берг.
«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Хван Ин Бом, Шатов, Бакаев, Макаров, Деспотович.
Запасные: Коновалов, Медведев, Зуев, Кварацхелия, Игнатьев, Косарев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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