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«Краснодар» — «Рубин»: Сафонов — впервые капитан, Ионов, Чернов и Марков — в старте

15:12
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В матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» примет «Рубин». Стали известны стартовые составы команд.

В составе «Краснодара» дебютируют сразу три новичка — Евгений Чернов, Алексей Ионов и Евгений Марков. С капитанской повязкой команду на поле впервые выведет голкипер Матвей Сафонов.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Чернов, Сорокин, Петров, Олссон, Кайю, Вилена, Кабелла, Ионов, Марков.

Запасные: Синицын, Городов, Газинский, Рамирес, Уткин, Классон, Сулейманов, Берг.

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Самошников, Абильдгор, Хван Ин Бом, Шатов, Бакаев, Макаров, Деспотович.

Запасные: Коновалов, Медведев, Зуев, Кварацхелия, Игнатьев, Косарев.

Краснодар — Рубин

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