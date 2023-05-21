«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом».

«Краснодар»: Агкацев, Рамирес, Волков, Кайо, Алонсо, Ионов, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Сафонов, Кокарев, Петров, Литвинов, Сухорученко, Жилкин, Ахметов, Ндука, Баньяц, Кокшаров, Окоронкво.

«Ростов»: Песьяков, Лангович, Прохин, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Миронов, Глебов, Щетинин, Полоз, Голенков.

Запасные: Медведев, Григорьев, Терентьев, Чернов, Осипенко, Семечук, Уткин, Тугарев, Комаров, Селява, Тошевски.

Встреча команд состоится сегодня, 21 мая, в Краснодаре. Начало — в 19.00 мск.

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