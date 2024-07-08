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8 июля, 15:31

«Спартак» проведет товарищеский матч с «Насафом» из Узбекистана

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» анонсировал товарищеский матч против «Насафа» из Узбекистана.

Матч пройдет на «Лукойл Арене» 15 июля. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Насаф» — серебряный призер минувшего сезона в чемпионате Узбекистана и действующий обладатель Кубка страны. На данный момент команда лидирует в узбекской суперлиге.

Ранее «Спартак» провел в межсезонье 3 товарищеских матча. Команда Деяна Станковича обыграла «Торпедо» (3:1) и «Уфу» (1:0), а также сыграла вничью с «Актобе» (1:1).

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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