«Краснодар» поздравил болельщиков с 17-летием клуба

«Краснодар» поздравил болельщиков с днем рождения клуба, ему исполнилось 17 лет.

«Желаем нашим болельщикам ярких эмоций и красивых побед», — написала пресс-служба команды.

«Краснодар» был основан 22 февраля 2008 года предпринимателем Сергеем Галицким. Наивысшим достижением клуба в РПЛ было второе место по итогам сезона-2023/24.