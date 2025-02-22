Аюпов: «Увлекся футболом в Нидерландах, когда отец играл в «Твенте»

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов рассказал о начале карьеры и своем отце, бывшем хавбеке «Асмарала», «Локомотива», «Твенте» и «Динамо» Ансаре Аюпове.

«Начну с того, что в детстве у меня другого выбора, кроме как стать футболистом, не было. Потому что я рос, как вы правильно заметили, в спортивной семье. И пример отца всегда был перед глазами. Так получилось, что я начал увлекаться футболом в Нидерландах, когда мой отец играл за «Твенте». Я часто посещал тренировки нидерландской команды. Как сейчас помню, что моей любимой игрушкой был футбольный мяч. И когда сейчас пересматриваю свои детские фотографии, все время вижу где-то рядом со мной мяч. Поэтому у меня путь сложился таким образом, что в отличие от других детей, которые пробуют различные виды спорта, секции и кружки, я как пошел в футбольную школу, так и остался верен футболу. Почему начал заниматься футболом не в Нидерландах, а в России? Я был еще совсем маленьким и футбол был для меня больше развлечением. Мне было пять лет, когда мы с семьей вернулись из Нидерландов в Россию, и я пошел в академию ЦСКА», — цитирует Аюпова «РБ Спорт».

Ансар Аюпов выступал за «Твенте» с 1995 по 1998 год.