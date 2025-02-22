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Аюпов: «Увлекся футболом в Нидерландах, когда отец играл в «Твенте»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов рассказал о начале карьеры и своем отце, бывшем хавбеке «Асмарала», «Локомотива», «Твенте» и «Динамо» Ансаре Аюпове.

«Начну с того, что в детстве у меня другого выбора, кроме как стать футболистом, не было. Потому что я рос, как вы правильно заметили, в спортивной семье. И пример отца всегда был перед глазами. Так получилось, что я начал увлекаться футболом в Нидерландах, когда мой отец играл за «Твенте». Я часто посещал тренировки нидерландской команды. Как сейчас помню, что моей любимой игрушкой был футбольный мяч. И когда сейчас пересматриваю свои детские фотографии, все время вижу где-то рядом со мной мяч. Поэтому у меня путь сложился таким образом, что в отличие от других детей, которые пробуют различные виды спорта, секции и кружки, я как пошел в футбольную школу, так и остался верен футболу. Почему начал заниматься футболом не в Нидерландах, а в России? Я был еще совсем маленьким и футбол был для меня больше развлечением. Мне было пять лет, когда мы с семьей вернулись из Нидерландов в Россию, и я пошел в академию ЦСКА», — цитирует Аюпова «РБ Спорт».

Ансар Аюпов выступал за «Твенте» с 1995 по 1998 год.

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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