Газизов опроверг информацию о смене названия клуба на «Динамо» Каспийск

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смене названия клуба на «Динамо» Каспийск.

«Это неправда. Все нормально. Будем выступать под «Динамо» Махачкала», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что махачкалинское «Динамо» может сменить название клуба на «Динамо» Каспийск из-за прописки.

После 18 туров махачкалинцы с 17 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

(Дарик Агаларов)