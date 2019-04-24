"Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом" в матче 25-го тура чемпионата России - 1:1. Грозненцы открыли счет на второй минуте - отличился Андрей Семенов. В начале второго тайма Виктор Классон забил ответный мяч с пенальти.

"Краснодар" с 43 очками занимает третье место в таблице, отставая на 8 очков от "Зенита", у которого игра в запасе. Через несколько минут петербуржский клуб выйдет на игру с "Динамо". Кубанцы опустятся на четвертую строчку, если ЦСКА удержит победу во встрече с "Анжи". В эти минуты армейцы ведут 2:0.

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Премьер-лига

25-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Краснодар" - 1:1 (1:0)

Голы: Семенов, 2 (1:0). Классно, 49 - с пенальти (1:1).

"Ахмат": Городов, Роши (Уциев, 73), Семенов, Нижич, Плиев, Мохаммади, Раванелли, Швец, Исмаэл, Иванов, Бериша (Балай, 66).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Стоцкий, 79), Скопинцев (Уткин, 68).

Предупреждения: Газинский, 24. Швец, 63. Игнатьев, 63. Каборе, 68. Мартынович, 71.

Удаление: Мартынович, 90+4 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Еськов. Болотенков, Мурашов (все - Москва).

24 апреля. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Онлайн-трансляция матча "Ахмат" - "Краснодар"