«Краснодар» попросил ЭСК разобрать эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

В службе коммуникаций РФС подтвердили информацию «СЭ» о том, что «Краснодар» обратился в ЭСК после матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

Клуб попросил рассмотреть эпизод с неназначенным арбитром Сергеем Ивановым пенальти в ворота «Зенита» на 97-й минуте встречи.

После 23 матчей в РПЛ первое место в чемпионате России занимает «Зенит», набравший 47 очков. «Краснодар» с 43 очками идет вторым, на третьей строчке — «Динамо», у которого 38 очков.