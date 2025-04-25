«Краснодар» получит по контракту с OZON до 1,8 миллиарда рублей

«Краснодар» получит по четырехлетнему контракту с маркетплейсом OZON до 1,8 миллиарда рублей, сообщает «РБК Спорт».

Краснодарский клуб получит за каждый год сотрудничества до 450 миллионов рублей. При этом «Краснодар» стал единственным клубом РПЛ, кто заключил контракт на нейминг стадиона с команией, не связанной непостредственно с клубом.

Стадион «Краснодара» был открыт в декабре 2016 года. Вместимость арены составляет 35 179 зрителей. Стадион принял пять матчей сборной России.