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Сегодня, 11:45

«Краснодар» получит по контракту с OZON до 1,8 миллиарда рублей

Сергей Разин
корреспондент
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«Краснодар» получит по четырехлетнему контракту с маркетплейсом OZON до 1,8 миллиарда рублей, сообщает «РБК Спорт».

Краснодарский клуб получит за каждый год сотрудничества до 450 миллионов рублей. При этом «Краснодар» стал единственным клубом РПЛ, кто заключил контракт на нейминг стадиона с команией, не связанной непостредственно с клубом.

Стадион «Краснодара» был открыт в декабре 2016 года. Вместимость арены составляет 35 179 зрителей. Стадион принял пять матчей сборной России.

Директор по&nbsp;маркетингу и&nbsp;монетизации Ozon Олег Дорожок и&nbsp;генеральный директор&nbsp;ФК &laquo;Краснодар&raquo; Владимир Хашиг.«Краснодар» продал название стадиона крупному маркетплейсу. Привыкаем к «OZON Арене»!

Источник: РБК Спорт
ФК Краснодар
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Мирлинд Даку

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