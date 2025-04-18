«Краснодар» продал название стадиона крупному маркетплейсу. Привыкаем к «OZON Арене»!
«Краснодар» объявил о заключении долгосрочного соглашения с крупным маркетплейсом. Помимо прочего, в рамках партнерства будет переименован стадион клуба — теперь он будет называться «OZON Арена».
Новое имя — и не только
Название стадиона «Краснодара» изменится совсем скоро — с 1 мая 2025 года. Переименование прокомментировал генеральный директор клуба Владимир Хашиг: «Сегодня мы представляем новый этап в истории «Краснодара». Официально объявляем о стратегическом партнерстве с OZON. Уверены, что данное подписание положит начало долгосрочному и плодотворному сотрудничеству. Мы сделали первый шаг. С 1 мая наш стадион будет носить название «OZON Арена», — сказал Хашиг на пресс-конференции.
В официальном Telegram-канале «быки» объявили, что соглашение с маркетплейсом подписано на пять лет: «Сотрудничество «Краснодара» с одной из самых технологичных и быстроразвивающихся компаний России продлится до 2029 года. Оно охватит широкий круг совместных проектов, в том числе социальных», — сказано в сообщении.
Соответствующая футболка появилась на переименованном стадионе. Ее презентовали Хашиг и директор по маркетингу и монетизации OZON Олег Дорожок.
Сотрудничество не ограничится только сменой названия стадиона. С нового сезона логотип OZON появится на футболках «быков». Кроме того, маркетплейс запланировал социальные проекты. «Партнеры намерены поддерживать развитие детского спорта в регионе и физическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями. Так, за каждого болельщика, который 19 апреля посетит матч «Краснодар» — «Ахмат», Ozon перечислит по 100 рублей в благотворительную организацию «Синяя птица», — сказано на сайте клуба.
По мнению Хашига, новый партнер не боится мыслить нестандартно и при этом держит фокус на клиенте, так же как и руководство «Краснодара» — на болельщике.
«Подписание соглашения — начало большого пути. Мы открыты к проектам, которые объединяют людей, технологии и идеи. Мы верим, российский футбол заслуживает современного партнерства — эффективного и вдохновляющего», — отметил Хашиг.
Очевидно, соглашение с популярным российским маркетплейсом не могло пройти без шуток. Как сообщает Telegram-канал «Не советник Галицкого», на пресс-конференции у представителя OZON спросили, получат ли футболисты «Краснодара» скидки и бонусы. Дорожок ответил: «Обещать не буду, но мы подумаем».
Обычная история
Долгое время «Краснодар» оставался последним топ-клубом РПЛ, чей стадион не был переименован в спонсорское название. Остальные претенденты на медали (и не только они) уже давно играют на брендированных аренах.
Стадион «Краснодара» был открыт в декабре 2016 года. Вместимость арены составляет 35 179 зрителей. Стадион принял пять матчей сборной России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|
10
|Динамо Мх
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|
16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5