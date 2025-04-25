Экс-тренер ЦСКА Фоменко: «Против «Спартака» Пьянич сыграет с первых минут»
Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника армейцев Миралема Пьянича.
— Если Пьянич восстановился от травмы, выйдет ли он в стартовом составе в дерби со «Спартаком»?
— Думаю, выйдет. У Николича не такой уж и богатый выбор на этой позиции.
— Есть еще Жемалетдинов.
— Да. Но, учитывая опыт Пьянича именно в таких важнейших играх, мне кажется, ставку сделают на него. Тут на первый план выходит именно сплав опыта и мастерства. То, чем и обладает Пьянич.
— Но Жемалетдинов, согласитесь, тоже не мальчик.
— Не спорю. Не мальчик. Но у кого опыта и мастерства больше? Вот и все.
— В ноябре вы сказали про Миралема: «Мы понимаем, что он из себя представляет. Вопрос в том, наберет ли кондиции». Набрал?
— Миралем стабильно выходит в составе, стабильно проводит свои 60-70 минут. А то и больше. Так что тут вопросов нет. Пьянич действительно набрал хорошую форму. И в матче с «Крыльями» его армейцам не хватало.
— Но КПД боснийца пока воображение не поражает: всего один гол в 12 играх РПЛ.
— Пьянич направляет игру ЦСКА. Он очень полезен в тех моментах, где нужно придержать мяч, притормозить и, наоборот, ускорить атаку. Мозговой центр, дирижер. Мы всегда ждем от статусных футболистов, что они будут раздавать и забивать. Но иногда нужны люди, которые незаметно влияют на результат. Пьянич способен одним пасом обострить игру. Надо еще учитывать и то, что босниец большинство атак начинает из глубины. То есть ему объективно тяжело оказаться в финальной трети.
— Значит, считаете, что ставка армейцев на Пьянича себя оправдывает?
— Да. Просто нужно реально смотреть на вещи. Повторюсь, у нас непростой чемпионат. Некоторые звездные иностранцы приезжают и думают: сейчас мы тут будем феерить. А потом сталкиваются с реальностью, плотным футболом. И это становится для них небольшим, а то и большим сюрпризом. Тут своя специфика. Легионеру тяжело влиться в чемпионат России. Но Пьянич прошел сборы, адаптировался к партнерам. И сейчас достаточно стабильно играет.
Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 26 апреля, начало — в 19.30 мск. «Спартак» с 50 очками находится на третьем месте в таблице, ЦСКА (48) идет на четвертой строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6