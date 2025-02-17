«Краснодар» победил «Астану» в товарищеском матче

«Краснодар» обыграл «Астану» в товарищеском матче — 1:0.

На 29-й минуте пенальти реализовал Эдуард Сперцян. В концовке игры вратарь российского клуба Станислав Агкацев отразил одиннадцатиметровый.

21 февраля «быки» проведут товарищеский матч с московским «Динамо». 1 марта «Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ.