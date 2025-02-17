Гогличидзе перешел из «Урала» в «Ахмат»

Защитник Лео Гогличидзе перешел из «Урала» в «Ахмат», сообщает пресс-служба екатерибургского клуба.

«Благодарим Лео за проведенное время в Екатеринбурге. Желаем ему успешного продолжения карьеры!», — сказано в заявлении команды.

27-летний Гогличидзе является воспитанником «Краснодара». Он перешел в «Урал» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 22 матча, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее он выступал за такие клубы, как «Пари НН», «Чайка» и «Оренбург».