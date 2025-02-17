Гогличидзе перешел из «Урала» в «Ахмат»
Защитник Лео Гогличидзе перешел из «Урала» в «Ахмат», сообщает пресс-служба екатерибургского клуба.
«Благодарим Лео за проведенное время в Екатеринбурге. Желаем ему успешного продолжения карьеры!», — сказано в заявлении команды.
27-летний Гогличидзе является воспитанником «Краснодара». Он перешел в «Урал» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 22 матча, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее он выступал за такие клубы, как «Пари НН», «Чайка» и «Оренбург».
Источник: Telegram-канал «Урала»
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|
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|
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|45
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|43
|
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|
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|8
|14
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|
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|7
|8
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|29
|
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|30
|6
|9
|15
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|
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|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
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|
15
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|30
|6
|5
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|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
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|22
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
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|18:00
|Сочи – Ахмат
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|Г
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Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5
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