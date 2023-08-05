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Сегодня, 13:14

Игонин: «Динамо» будет играть на результат в матче с «Зенитом»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ с «Динамо».

«Тут много зависит от соперников. Я сомневаюсь, что они станут играть в открытый футбол. Будут стараться играть на результат. Учитывая старт и понимание того, что «Зенит» на «Газпром-Арене» выигрывает в 90% матчей, а может и больше, «Динамо» нужен результат, особенно на выезде. Домашние игры понятно — стадион, болельщики, руководство — все смотрят. Нужно выглядеть по-другому, все-таки эмоциональная составляющая достаточно большая. На выезде с «Зенитом» — тут, конечно, будет игра на результат. Не дать играть «Зениту», если получится. Во всяком случае, я не жду разгромного счета», — приводит слова Игонина Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 6 августа, начало встречи — 19.00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Игонин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
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Сочи – Ахмат
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Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
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Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

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 2 1 0
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