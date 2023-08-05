Гладилин: «У «Спартака» не должно быть недооценки перед матчем с «Рубином»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает красно-белых фаворитами матча 3-го тура РПЛ с «Рубином».

«Спартаку» реально сегодня забрать три очка. Красно-белые — фавориты, но «Рубин» уже созревшая команда с опытным специалистом. Казанцы будут играть на результат. Никакой недооценки у «Спартака» быть не должно», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Матч в Казани пройдет 5 августа и начнется в 17.30 мск.