Кабелла сегодня разорвет контракт с «Краснодаром»

Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к футболисту, полузащитник Реми Кабелла сегодня разорвет контракт с «Краснодаром».

Кабелла перешел в «Краснодар» в июле 2019 года из «Сент-Этьена».

В сезоне-2021/22 32-летний француз провел 18 матчей за команду, на его счету 4 гола и 7 результативных передач.

Полузащитник не выходил на поле в официальных матчах с 27 ноября, когда «Краснодар» сыграл вничью с «Химками» (3:3). Тогда Кабелла забил гол и отдал результативную передачу.