Кабелла сегодня разорвет контракт с «Краснодаром»
Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к футболисту, полузащитник Реми Кабелла сегодня разорвет контракт с «Краснодаром».
Кабелла перешел в «Краснодар» в июле 2019 года из «Сент-Этьена».
В сезоне-2021/22 32-летний француз провел 18 матчей за команду, на его счету 4 гола и 7 результативных передач.
Полузащитник не выходил на поле в официальных матчах с 27 ноября, когда «Краснодар» сыграл вничью с «Химками» (3:3). Тогда Кабелла забил гол и отдал результативную передачу.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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