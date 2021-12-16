«Он сжег себя изнутри». Филимонов объяснил, почему Романцев так рано закончил тренерскую карьеру

Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» объяснил, почему тренерская карьера Олега Романцева продлилась не так долго, как могла бы.

— Почему Романцев закончил тренерскую карьеру так рано? Тот же Семин то сих пор тренирует.

— Я начал понимать это после того, как прочитал его книгу. Понял, что человек настолько выгорел, настолько сжег себя изнутри и отдал всего себя футболу, что эмоциональных сил уже не хватило. «Спартак» всегда был чемпионом, кроме нескольких сезонов. После ухода Олега Ивановича он прекратил борьбу за чемпионство. Были некоторые всплески при Карпине, Черчесове, или как, например, стечение обстоятельств позволило Каррере достичь победы.

А по поводу сравнения с Юрием Палычем — у него другая судьба. Я бы не говорил, конечно, что он не отдавал всего себя «Локомотиву», но для того, чтобы быть на вершине, нужны другие эмоции. У Юрия Палыча был средний клуб, который он потихоньку вывел в лидеры российского футбола. Но это все было потихоньку и не так ярко.

Быть на вершине — это очень сложно. «Спартак» становился чемпионом пять раз подряд. Там нужно гореть, иначе ничего не получится. Если бы Олегу Ивановичу создали определенные условия, то, думаю, он бы продолжал тренировать.

— Какие условия необходимо было создать?

— Много каких. Чтобы он не задумывался о каких-то административных функциях. Например, где найти деньги на игроков. Поэтому он и отстранился в свое время от всего этого. Был и тренером «Спартака», и тренером сборной, и президентом «Спартака». Совмещать все это, учитывая, как он относится к делу, очень тяжело. Тот же Карпин, который изначально решил, что будет совмещать, сразу понял, что он не может это делать. Если хочешь погружаться в дело досконально, то нужно сосредоточиться на чем-то одном. Олегу Ивановичу какое-то время удавалось совмещать, но человеческие силы не бесконечны. Получилось так, что он отдал пост президента, но ни к чему хорошему это не привело.