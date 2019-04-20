"Краснодар" не собрал аншлаг из-за фанатов "Зенита"

Как стало известно "СЭ", стадион "Краснодар" не собрал аншлаг из-за на треть пустого фанатского сектора "Зенита" в матче 24-го тура чемпионата России.

Изначально "Зенит" запросил 2500 билетов, которые "Краснодар" ему выделил, однако в день игры гости вернули 800 билетов. Внезапный возврат такого количества билетов не позволил "Краснодару" переоборудовать гостевой фан-сектор, чтобы пустить на свободные места обычных болельщиков. Таким образом, в матче, к которому был очень большой интерес со стороны краснодарских болельщиков, 800 мест остались пустыми. Напомним, стадион "Краснодар" вмещает 35 074 зрителя. (Екатерина Потапова)

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