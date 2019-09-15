«Краснодар» — «Крылья Советов»: видео всех голов
«Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ принимает «Крылья Советов».
Соболев, 12-я минута — 0:1.
?? 7-й гол Александра Соболева в этом сезоне РПЛ!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
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Сулейманов, 16-я минута — 1:1.
? Магомед-Шапи Сулейманов забивает свой 3-й мяч в текущем розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
? #КраснодарКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
?"Матч! Клуб"
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Олссон, 48-я минута — 2:1.
? Быстрый гол Кристоффера Олссона в начале 2-го тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
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?"Матч! Клуб"
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Вандерсон, 57-я минута — 3:1.
? 3-й гол Вандерсона в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
? #КраснодарКрылья на #МАТЧПРЕМЬЕР
?"Матч! Клуб"
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