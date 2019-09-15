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«Краснодар» — «Крылья Советов»: видео всех голов

20:29
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«Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ принимает «Крылья Советов».

Соболев, 12-я минута — 0:1.

Сулейманов, 16-я минута — 1:1.

Олссон, 48-я минута — 2:1.

Вандерсон, 57-я минута — 3:1.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Краснодар — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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