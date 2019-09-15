Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев не реализовал пенальти на третьей компенсированной минуте первого тайма матча 9-го тура чемпионата России против «Краснодара».

22-летний Соболев пробил в правый от себя угол, а вратарь «быков» Матвей Сафонов сумел отразить этот удар.

Ранее Соболев открыл счет в матче с «Краснодаром» на 12-й минуте встречи.

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