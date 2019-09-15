«Краснодар» — «Крылья Советов»: Соболев догнал Шомуродова в гонке бомбардиров РПЛ
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев забил гол на 12-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Краснодара».
Полузащитник самарцев Дмитрий Кабутов продвинулся по своей правой бровке и навесил в центр штрафной «быков», где Соболев на долю секунды опередил защитника «Краснодара» Александра Мартыновича и вколотил мяч в сетку ворот хозяев.
На счету 22-летнего Соболева 7 мячей в текущем сезоне РПЛ. Столько же у форварда «Ростова» Элдора Шомуродова.
?? 7-й гол Александра Соболева в этом сезоне РПЛ!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
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«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Крылья Советов».
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