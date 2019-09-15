Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев забил гол на 12-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Полузащитник самарцев Дмитрий Кабутов продвинулся по своей правой бровке и навесил в центр штрафной «быков», где Соболев на долю секунды опередил защитника «Краснодара» Александра Мартыновича и вколотил мяч в сетку ворот хозяев.

На счету 22-летнего Соболева 7 мячей в текущем сезоне РПЛ. Столько же у форварда «Ростова» Элдора Шомуродова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

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