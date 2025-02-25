«Краснодар» — «Крылья Советов»: дата и время начала матча 19-го тура РПЛ

«Краснодар» встретится с «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РПЛ в субботу, 1 марта. Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Краснодар» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 18 туров премьер-лиги команда из Краснодара набрала 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Самарский клуб с 18 баллами идет на 10-й строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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