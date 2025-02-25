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Губерниев: «Футбол — спорт номер один, так и должно быть. Иначе чем занимается РФС?»

Ана Горшкова
Корреспондент

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев согласился с тем, что футбол является ведущим видом спорта в России.

Во вторник РФС совместно с Mediascope опубликовал исследование, согласно которому футбол лидирует в списке самых интересующих россиян видов спорта.

«Футбол — спорт номер один, так и должно быть. Как и хоккей на втором месте. Согласен и насчет фигурного катания, хотя оно объединяет женскую аудиторию. Интересная ситуация с биатлоном и лыжами, у которых очень высокие рейтинги. Причем смотрят их не только мужчины, но и женщины и дети. Биатлон с лыжами продолжают объединять, хотя и не так, как раньше. Этап Кубка мира, особенно эстафета, в былые времена на порядок опережал по рейтингам топовые матчи РПЛ «Спартак» — «Зенит» или «Спартак» — ЦСКА.

Сейчас из-за отсутствия международных стартов цифры меньше, но все равно тот же биатлон конкурирует. Что же касается футбола, то тут ничего удивительно. Если бы он не был ведущим видом спорта, то чем тогда занимается РФС? Уже не раз говорил, что Александр Дюков и команда РФС проделывают огромную работу», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Дмитрий Губерниев
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«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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