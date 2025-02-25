Губерниев: «Футбол — спорт номер один, так и должно быть. Иначе чем занимается РФС?»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев согласился с тем, что футбол является ведущим видом спорта в России.

Во вторник РФС совместно с Mediascope опубликовал исследование, согласно которому футбол лидирует в списке самых интересующих россиян видов спорта.

«Футбол — спорт номер один, так и должно быть. Как и хоккей на втором месте. Согласен и насчет фигурного катания, хотя оно объединяет женскую аудиторию. Интересная ситуация с биатлоном и лыжами, у которых очень высокие рейтинги. Причем смотрят их не только мужчины, но и женщины и дети. Биатлон с лыжами продолжают объединять, хотя и не так, как раньше. Этап Кубка мира, особенно эстафета, в былые времена на порядок опережал по рейтингам топовые матчи РПЛ «Спартак» — «Зенит» или «Спартак» — ЦСКА.

Сейчас из-за отсутствия международных стартов цифры меньше, но все равно тот же биатлон конкурирует. Что же касается футбола, то тут ничего удивительно. Если бы он не был ведущим видом спорта, то чем тогда занимается РФС? Уже не раз говорил, что Александр Дюков и команда РФС проделывают огромную работу», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».