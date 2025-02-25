Дьяков: «Не связываю уход Карпина из «Ростова» с возможной отменой дисквалификации сборной России»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков выразил мнение, что Валерий Карпин ушел из команды не из-за того, что сборную России могут вернуть на международную арену.

«Чтобы о чем-то таком говорить, сначала нужно, чтобы вернули. А когда вернут, неизвестно. Поэтому, если бы вернули сегодня-завтра, это еще ладно, но, опять же, на сегодняшний день ближайшие официальные матчи сборной начнутся не раньше осени или конца лета. Я не связываю именно с этим его уход», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

25 февраля стало известно об уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова». Руководить командой будет Джонатан Альба.