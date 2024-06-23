«Краснодар» хочет приобрести Дуарте

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» ведет переговоры с турецким «Башакшехиром» о приобретении бразильского центрального защитника Лео Дуарте.

В прошедшем сезоне 27-летний футболист провел 31 матч во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Ранее он также выступал за «Милан» и «Фламенго».

«Краснодар» в сезоне-2023/24 занял второе место в чемпионате России, отстав от победителя турнира «Зенита» всего на одно очко.