Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» — «Химки»: Лантратов отразил пенальти Классона

20:25
Теги:

Вратарь «Химок» Илья Лантратов в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» отразил пенальти. 11-метровый на 15-й минуте встречи после падения Эдуарда Сперцяна исполнял Виктор Классон. Счет остался ничейным 0:0.

Краснодар — Химки

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Ростов» — «Зенит»: все голы матча
Тимановская рассказала о попытке принудительной депортации с Олимпиады
ТОП-5 имен женщин — отличных жен
Недовольный самбист кинул через бедро сотрудника ГАИ в Ейске
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр