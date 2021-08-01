«Краснодар» — «Химки»: Лантратов отразил пенальти Классона
20:25
Вратарь «Химок» Илья Лантратов в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» отразил пенальти. 11-метровый на 15-й минуте встречи после падения Эдуарда Сперцяна исполнял Виктор Классон. Счет остался ничейным 0:0.
Ilya Lantratov deflects penalty shot in Krasnodar ?#RPL #KrasnodarKhimki pic.twitter.com/GBf8n7X1O2— Russian Premier Liga (@premierliga_en) August 1, 2021
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