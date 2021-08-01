Вратарь «Химок» Илья Лантратов в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» отразил пенальти. 11-метровый на 15-й минуте встречи после падения Эдуарда Сперцяна исполнял Виктор Классон. Счет остался ничейным 0:0.