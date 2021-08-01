«Краснодар» принимает «Химки» при практически пустых трибунах
В матче 2 тура Тинькофф Российской премьер-лиги «Краснодар» на своем стадионе принимает «Химки». Из-за действующих ограничений в Краснодарском крае, связанных с пандемией, на стадион может быть допущено не более 500 человек, в число которых входят и болельщики.
Стоит отметить, что группа фанатов «Краснодара» присутствует на южной трибуне в то время, как гостевой сектор пуст. Кроме них на стадионе еще присутствуют воспитанники академии клуба, журналисты и несколько десятков болельщиков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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