Гладилин: «Глушенков мог бы заменить Промеса в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что нападающий «Локомотива» Максим Глушенков может заменить Квинси Промеса в составе красно-белых.
«Глушенков мог бы сейчас помочь «Спартаку». Он уже созрел, как футболист. В «Локомотиве» у Максима все хорошо складывается. Конечно, сейчас Глушенков мог бы пригодиться «Спартаку» и заменить Промеса», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
В текущем сезоне 24-летний Глушенков провел 31 матч, в которых забил 8 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро. Контракт россиянина с «Локомотивом» рассчитан до конца декабря 2026 года.
В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.
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|Зенит
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|Краснодар
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|7
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|38-23
|46
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3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
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4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
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5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
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6
|Кр. Советов
|23
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|6
|7
|41-33
|36
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7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
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8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
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9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
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10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
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11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
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12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
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13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
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14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
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15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
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16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
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Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
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Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
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Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
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ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
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Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
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Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
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Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
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Ростов – Спартак
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
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Джон Кордоба
Краснодар
|12
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Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
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Максим Глушенков
Локомотив
|9
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
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Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6