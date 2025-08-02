«Краснодар» — «Динамо»: началась трансляция матча РПЛ

«Краснодар» принимает «Динамо» в рамках 3-го тура чемпионата России в субботу, 2 августа. Матч проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Краснодаре. Ключевые события игры «Краснодар» — «Динамо» также доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию игры показывают бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

Во втором туре краснодарский клуб проиграл «Локомотиву» на своем поле — 1:2, бело-голубые победили «Ростов» в Москве — 1:0.

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