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«Краснодар» — «Динамо»: началась трансляция матча РПЛ

Началась трансляция матча «Краснодар» — «Динамо»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джон Кордоба, ФК «Краснодар».
Фото Global Look Press

«Краснодар» принимает «Динамо» в рамках 3-го тура чемпионата России в субботу, 2 августа. Матч проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток — в 20.30 по московскому времени.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Краснодар» против «Динамо». Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Краснодаре. Ключевые события игры «Краснодар» — «Динамо» также доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию игры показывают бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
02 августа 2025, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:0
Динамо

Во втором туре краснодарский клуб проиграл «Локомотиву» на своем поле — 1:2, бело-голубые победили «Ростов» в Москве — 1:0.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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«Крылья Советов» стали первым клубом в истории РПЛ с 4 голами после 6 ударов по воротам
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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