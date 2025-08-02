«Крылья Советов» стали первым клубом в истории РПЛ с 4 голами после 6 ударов по воротам

«Крылья Советов» на выезде победили «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ — 4:1.

Самарцы забили четыре гола после шести ударов по воротам соперника. Это первый такой случай в истории РПЛ, сообщает портал Opta.

С начала ведения подобной статистики в 2009-м, лучшим результатом были 4 гола после 7 ударов.

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