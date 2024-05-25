«Балтика» — «Локомотив»: гости удвоили преимущество

«Локомотив» забил второй гол в матче 30-го тура чемпионата России против «Балтики».

На 69-й минуте отличился полузащитник железнодорожников Артем Карпукас после передачи партнера по команде Максима Глушенкова. Счет в игре стал 2:0 в пользу «Локомотива».

Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.