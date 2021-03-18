Валерий Баринов уверен, что весной «Локомотив» чувствует себя увереннее других команд

Народный артист России, болельщик «Локомотива» прокомментировал «СЭ» победу железнодорожников над «Уфой» (1:0) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Вы знаете, мне понравилась «Уфа». У них было много подходов, ребята играли с желанием — не повезло. «Локомотив» чувствует себя увереннее всех в весеннем отрезке. Сегодня был непростой матч, были тревожные моменты. Но очередная победа — это хорошо. Все команды из зимы вышли не очень, а «Локомотив» вышел побеждать. Хотелось бы, чтобы это продлилось как можно дольше», — заявил Баринов «СЭ».

Также Баринов сказал, что определяющие матчи ждут «Локомотив» впереди.

«Болельщик должен надеяться, а там уж куда вывезет. Пока что нам очень везет — не спугнуть. Сегодня понравился новый защитник Пабло, которого признали лучшим игроком матча. Он решил ход встречи своими перехватами и отборами. Впереди основные игры — пока была легкая дорожка».

«Локомотив» с 40 очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» с 14 очками осталась на предпоследнем месте (15-я строчка).

(Константин Колмаков)