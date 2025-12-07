«Краснодар» в большинстве победил ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ

«Краснодар» дома обыграл ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ — 3:2.

Защитник гостей Мойзес открыл счет на 11-й минуте. Затем хозяева забили три гола подряд: отличились Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (51-я минута) и Жуан Батчи (70-я минута). Полузащитник армейцев Матеус Алвес на 90+1-й минуте отыграл один мяч.

ЦСКА завершил встречу вдесятером: на 68-й минуте Мойзес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Бразилец заработал первое предупреждение в середине первого тайма за фол на форварде «Краснодара» Джоне Кордобе. В перерыве встречи футболисты устроили разборки в подтрибунном помещении, но в результате помирились.

Также в перерыве игры защитник «быков» Лукас Оласа заявил о том, что один из его одноклубников столкнулся с проявлением расизма со стороны одного из игроков ЦСКА.

Благодаря победе «Краснодар» с 40 очками поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ и ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России-2025/26. ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке.

В первом матче после зимней паузы «Краснодар» сыграет дома с «Ростовом», а ЦСКА встретится на выезде с «Ахматом».