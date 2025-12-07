«Балтика» — «Крылья Советов»: видео голов матча РПЛ

«Балтика» одержала победу над «Крыльями Советов» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России — 2:0. Игра проходила на «Ростех Арене» в Калининграде.

В первом тайме два гола забил форвард Брайан Хиль, отличившись на 18-й и 22-й минутах.

18-я минута. Хиль (пенальти) — 1:0

22-я минута. Хиль — 2:0