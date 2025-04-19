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Сегодня, 18:15

«Краснодар» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Краснодар» примет «Ахмат» в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Краснодар» принимает «Ахмат» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 19 апреля. Игра на арене «Краснодар» начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи краснодарцев и грозненцев. За основными событиями и результатом игры «Краснодар» — «Ахмат» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 52 очками. «Ахмат» располагается на 13-й строчке с 23 очками. Встреча команд в первом круге чемпионата завершилась вничью (1:1), также клубы обменялись победами в группе FONBET Кубка России («быки» выиграли на своем поле — 1:0, а грозненцы на своем — 3:0), а в плей-офф победу одержали грозненцы (2:1).

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
3
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
6
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 2 : 1
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 2 : 3
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 3 : 0
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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