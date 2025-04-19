«Краснодар» принимает «Ахмат» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 19 апреля. Игра на арене «Краснодар» начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи краснодарцев и грозненцев. За основными событиями и результатом игры «Краснодар» — «Ахмат» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)

В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 52 очками. «Ахмат» располагается на 13-й строчке с 23 очками. Встреча команд в первом круге чемпионата завершилась вничью (1:1), также клубы обменялись победами в группе FONBET Кубка России («быки» выиграли на своем поле — 1:0, а грозненцы на своем — 3:0), а в плей-офф победу одержали грозненцы (2:1).